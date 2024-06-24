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У Дніпрі спалахнув дах приватного будинку

Сьогодні 21:57
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У Дніпрі палав приватний будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі спалахнув дах приватного будинку

Загорівся дах оселі в Новокодацькому районі. Займання виникло сьогодні близько 14:30 на вулиці Монтажників. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м. Дах згорів вщент.

Менш ніж на годину співробітники ДСНС ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, ні загиблих, ні постраждалих немає. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині рятували корову, яка загрузла в багні.

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