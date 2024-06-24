У Дніпрі спалахнув дах приватного будинку

У Дніпрі палав приватний будинок.

Загорівся дах оселі в Новокодацькому районі. Займання виникло сьогодні близько 14:30 на вулиці Монтажників. Загальна площа пожежі склала 40 кв. м. Дах згорів вщент.

Менш ніж на годину співробітники ДСНС ліквідували загоряння. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, ні загиблих, ні постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині рятували корову, яка загрузла в багні.

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