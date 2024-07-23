У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТП

У вівторок, 23 липня, на Слобожанському проспекті сталася аварія.
Через ДТП на проспекті виник сильний затор.
Попередньо, обійшлося без постраждалих, але на дорозі стоять дві понівечені автівки. Наразі водії чекають приїзду патрульних.
Плануйте маршрут завчасно.
Нагадаємо, у Дніпрі на Слобожанському сталося ДТП за участі підлітків: коментар поліції.
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