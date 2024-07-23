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У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТП

Сьогодні 12:12
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У Дніпрі зібрався величезний затор через ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТП

У вівторок, 23 липня, на Слобожанському проспекті сталася аварія.

Через ДТП на проспекті виник сильний затор.

Попередньо, обійшлося без постраждалих, але на дорозі стоять дві понівечені автівки. Наразі водії чекають приїзду патрульних. 

Плануйте маршрут завчасно. 

Новости Днепра про У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТП

Нагадаємо, у Дніпрі на Слобожанському сталося ДТП за участі підлітків: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі Слобожанський проспект застряг в заторах через ДТПУкраїнська

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