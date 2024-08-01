У Дніпрі скасували зміни в русі 1 трамвая

1 трамвай курсуватиме як зазвичай.

Закриття руху трамваїв по площі Соборній о 21:00 1 серпня скасовується, повідомили в департаменті транспорту.

Трамвай № 1 курсуватиме за звичним розкладом.

Нагадаємо, сьогодні як і тиждень до цього, планувалося призупинити рух трамваїв через Соборну площу. Також ми писали про те, що у Дніпрі планують на декілька місяців перекрити проїзну частину на Вокзальній площі.

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