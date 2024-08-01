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У Дніпрі скасували зміни в русі 1 трамвая

Сьогодні 14:19
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1 трамвай курсуватиме як зазвичай.

Новости Днепра про У Дніпрі скасували зміни в русі 1 трамвая

Закриття руху трамваїв по площі Соборній о 21:00 1 серпня скасовується, повідомили в департаменті транспорту. 

Трамвай № 1 курсуватиме за звичним розкладом.

Нагадаємо, сьогодні як і тиждень до цього, планувалося призупинити рух трамваїв через Соборну площу. Також ми писали про те, що у Дніпрі планують на декілька місяців перекрити проїзну частину на Вокзальній площі.

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Новости Днепра про У Дніпрі скасували зміни в русі 1 трамваяУкраїнська

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