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У Дніпрі шукають чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство

Сьогодні 21:31
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Зловмисник переховується від органів влади.

Новости Днепра про У Дніпрі шукають чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство

31-річний Віктор Шпилевий обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину на території Новокодацького району міста. Про це повідомляє Dnepr.info з посиланням на публікацію ГУНП у Дніпропетровській області. 

Правоохоронці встановлюють місце перебування зловмисника. Підозрюваний переховується від органів влади задля уникнення покарання, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місця перебування розшукуваного, повідомте до поліції за номерами: 097 138 78 37 або на спецлінію “102”.

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