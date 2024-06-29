У Дніпрі шукають чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство

Зловмисник переховується від органів влади.

31-річний Віктор Шпилевий обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину на території Новокодацького району міста. Про це повідомляє Dnepr.info з посиланням на публікацію ГУНП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановлюють місце перебування зловмисника. Підозрюваний переховується від органів влади задля уникнення покарання, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місця перебування розшукуваного, повідомте до поліції за номерами: 097 138 78 37 або на спецлінію “102”.

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