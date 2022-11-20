У Дніпрі рятують дівчинку, яка постраждала коли мама запалювала пічку

У Дніпрі рятують 9-річну дівчинку, яка постраждала коли її мама запалювала пічку.

Учора, 19 листопада, у лікарню Дніпра привезли 9-річну дівчинку з Харківської області у важкому стані. Дитина отримала опіки багатьох ділянок шкіри.

Наразі ця дитина в реанімації. Про це повідомляє “Інформатор” з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, мати дитини розпалювала пічку, унаслідок чого талася пожежа у якій постраждала дівчинка. Мати госпіталізована в іншу лікарню.

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