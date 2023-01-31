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У Дніпрі рятували песика, який провалився в люк

Сьогодні 10:29
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Дніпровські рятувальники витягували песика, який провалився в люк.

Новости Днепра про У Дніпрі рятували песика, який провалився в люк

Так, ввечері 30 січня до ДСНС звернулися місцеві мешканці та розповіли, що собака впала у каналізаційний люк та не може самостійно вибратись.

Подія трапилась на вулиці Північна Новокодацького району міста Дніпро.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що тварина знаходиться у люці на метровій глибині.

Рятувальники спустилися в люк та за допомогою кошми витягли бідою на поверхню. Наразі здоров’ю песика нічого пе загрожує

Новости Днепра про У Дніпрі рятували песика, який провалився в люк

Новости Днепра про У Дніпрі рятували песика, який провалився в люк

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Новости Днепра про У Дніпрі рятували песика, який провалився в люкУкраїнська

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