У Дніпрі рятували песика, який провалився в люк

Так, ввечері 30 січня до ДСНС звернулися місцеві мешканці та розповіли, що собака впала у каналізаційний люк та не може самостійно вибратись.
Подія трапилась на вулиці Північна Новокодацького району міста Дніпро.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що тварина знаходиться у люці на метровій глибині.
Рятувальники спустилися в люк та за допомогою кошми витягли бідою на поверхню. Наразі здоров’ю песика нічого пе загрожує
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення…
В Індустріальному районі Дніпра поліцейські помітили тыкаючого чоловіка.
На Донбасі у бою з окупантами загинув захисник із Дніпра…
Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області. Вночі…