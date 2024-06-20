У Дніпрі рятували оголеного чоловіка, який видерся на балкон, і хотів перелізти в іншу квартиру

Дивний випадок трапився на 12 кварталі.

У четвер, 20 червня, на 12 кварталі у Дніпрі помітили чоловіка, який виліз за межі балкона і нібито хотів перебратися до сусідньої квартири. Це трапилося в одному із будинків на вулиці Василя Сліпака.

На відео, яке ширять у мережі видно, що оголений незнайомець “застряг” між двома частинами багатоповерхівки. Чоловік сидів на поруччях одного із балконів на висоті шостого поверху, і ймовірно, намагався залізти в чуже помешкання.

За однією із версій, чоловік ліз по балконах та кричав, що хоче “вбити СБУ, які нібито слідкують за ним”. Він розбив вікно на 5-му поверсі, після чого сусіди покликали рятувальників.

На щастя, чоловіка врятували ДСНС-ники, які приїхали за викликом.

У соцмережах підозрюють, що “скелелаз” був у стані або алкогольного, або наркотичного сп’яніння.

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