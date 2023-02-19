Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

Сьогодні 17:00
просмотров

Рятувальники в Дніпрі двічі за день допомагали жінкам, які не могли зняти каблучку з пальця.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

Як розповіли дніпровські рятувальники, 19 лютого до них двічі звертатися жінки, яким потрібна була допомога. 

Спочатку о 12 годині, до надзвичайників звернулася жінка та попросила допомогти зняти каблучку, яка просто в’їлась у палець. Вона намагалась самостійно зняти прикрасу, але палець сильно набряк і самостійно цього зробити не вийшло. Подія трапилась на провулку Парусний Новокодацького району міста Дніпро. 

За допомогою спеціального інструменту рятувальники обережно розрізали каблучку та зняли з пальця жінки.

Буквально через годину, до рятувальників надійшло повідомлення, що на вулиці Запасна Індустріального району міста Дніпро жінка тривалий час не може зняти прикрасу з пальця та потребує допомоги. Співробітники Служби порятунку за допомогою надфілю зняли каблучку з пальця. 

Рятувальники поділилися фото-звітом.

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

Нагадаємо, раніше медики врятували малюка, який подавився цукеркою та ледь не помер.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі створили гігантський герб (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:20
    У Дніпрі створили гігантський герб (ФОТО)

    Дніпровські курсанти вишикувалися в гігантський герб.

    У Дніпрі десятки рибалок вийшли на кригу в +7 (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:58
    У Дніпрі десятки рибалок вийшли на кригу в +7 (ВІДЕО)

    Мешканці Дніпра ризикують життям заради риболовлі.

    У Дніпрі пробурили рекордно глибоку свердловину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:16
    У Дніпрі пробурили рекордно глибоку свердловину

    У Дніпрі пробурили рекордну свердловину.

    У Дніпрі помітили “елітний бандеромобіль” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:37
    У Дніпрі помітили “елітний бандеромобіль” (ФОТО)

    Дорогами Дніпра катається Renault Bandera.

    Наверх