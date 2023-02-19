У Дніпрі рятувальники двічі за день виїжджали до жінок, які не могли зняти каблучку (ФОТО)

Як розповіли дніпровські рятувальники, 19 лютого до них двічі звертатися жінки, яким потрібна була допомога.
Спочатку о 12 годині, до надзвичайників звернулася жінка та попросила допомогти зняти каблучку, яка просто в’їлась у палець. Вона намагалась самостійно зняти прикрасу, але палець сильно набряк і самостійно цього зробити не вийшло. Подія трапилась на провулку Парусний Новокодацького району міста Дніпро.
За допомогою спеціального інструменту рятувальники обережно розрізали каблучку та зняли з пальця жінки.
Буквально через годину, до рятувальників надійшло повідомлення, що на вулиці Запасна Індустріального району міста Дніпро жінка тривалий час не може зняти прикрасу з пальця та потребує допомоги. Співробітники Служби порятунку за допомогою надфілю зняли каблучку з пальця.
Рятувальники поділилися фото-звітом.
Нагадаємо, раніше медики врятували малюка, який подавився цукеркою та ледь не помер.
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