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  • У Дніпрі російська ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким сином

У Дніпрі російська ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким сином

Сьогодні 11:24
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14 січня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі російська ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким сином

На жаль, загинули 45 чоловік, з них 6 дітей. Серед загиблих виявилася і тренер з акробатики Анастасія Ігнатенко. Вона знаходилася з чоловіком Дмитром та сином Макаром, якому було лише 1,5 роки, у багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета.

Про це повідомив у Facebook начальник Анастасії Дмитро Гак.

Він розповів, що сім’я переїхала з окупованого Токмака у Запорізькій області та винаймала квартиру у будинку на Набережній Перемоги, 118.

8 років Настя була частиною нашого клубу, дбайливим тренером, уважним педагогом та суддею Національної категорії, яку поважали та любили не лише у Дніпрі, а й у всій Україні. Від імені всіх тренерів України висловлюю глибоку скорботу та слова підтримки рідним та близьким. Вічна пам’ять! – написав Дмитро Гак.

Також він попросив фінансово допомогти мамі загиблої Насті: 5168 7422 4247 8190, Ольга Ігнатенко; 5168 7554 5214 3254, Олексій Ігнатенко.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблих!

Новости Днепра про У Дніпрі російська ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким сином

Не пробачимо! Помстимося!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі внаслідок ракетної атаки на багатоповерхівку загинув відомий тренер з легкої атлетики та його дружина. 

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Новости Днепра про У Дніпрі російська ракета вбила тренера з акробатики разом із чоловіком та маленьким синомУкраїнська

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