У Дніпрі психіатри незаконно виписували рецепти на метадон

У Дніпрі лікарі нелегально виписували рецепти на психотропи.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

У Дніпрі викрили лікарок, які порушили правила зберігання ліків з психотропними речовинами та виписували незаконні рецепти на метадон.

Як виявилося під час обшуків, двоє лікарок зберігали в себе вдома майже 800 пігулок, які містять психотропи. Психіатри “призначали” препарати, які містять наркотики, при цьому порушуючи всі інструкції під час видачі цих рецептів. А саме правила обліку та зберігання таких ліків.

У них вдома знайшли журнали обліку, печатки медзакладу, рецептурні бланки та медичні картки пацієнтів.

Наразі проводяться необхідні експертизи. Після цього правоохоронці приймуть рішення про повідомлення про підозру за статтею про незаконну видачу рецептів на наркотичні засоби.

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