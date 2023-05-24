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У Дніпрі провели 37-му чергову сесію міськради – основні рішення

Сьогодні 15:39
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24 травня у міській раді Дніпра провели 37-му чергову сесію. Засідання тривало близько 50 хвилин та відбувалося у змішаному форматі – очно та відеозв’язком. 

Новости Днепра про У Дніпрі провели 37-му чергову сесію міськради – основні рішення

Депутати ухвалили низку рішень щодо фінансово-бюджетних питань та стосовно програм розвитку галузей міського господарства. Зокрема, депутати погодили збільшення матеріальних заохочень для 150 молодих педагогів. Йдеться про додаткові щомісячні виплати. 

Крім цього, розглянули організаційні, кадрові, а також питання комунальної власності і земельних відносин. Тут в одному з блоків проголосували за дерусифікацію ще семи вулиць, чиї назви були повʼязані з державою-терористкою рф. Водночас виділили більше ніж 25 млн грн субвенції для військових частин ЗСУ. 

«Вважаю, що сьогодні плідно попрацювали. Давайте наступного разу, аби показати людям, що депутати на місцях, знову зберемося в сесійній залі», – сказав мер Дніпра Борис Філатов і закликав депутатів активніше повертатися до засідань в очному форматі.

Новости Днепра про У Дніпрі провели 37-му чергову сесію міськради – основні рішенняУкраїнська

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