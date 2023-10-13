У Дніпрі працює унікальний реабілітаційний центр для військових

У Дніпрі військові проходять лікування в унікальному міському реабілітаційному центрі.

У Дніпрі працює унікальний міський реабілітаційний центр. До нього після поранень потрапляють наші військові. Тут вони наново вчаться ходити, користуватися предметами побуту та, якщо планують повернутися на фронт, перезаряджати зброю.

Пан Миколай став на захист України в перший день повномасштабного вторгнення рф – 24 лютого. Пішов добровольцем. Перші пів року воював на Донецькому напрямку, потім на Запорізькому. Там і отримав мінно-вибухову травму руки від ворожого пострілу гранатомета.

«Поранення я отримав два з половиною місяці тому. Після евакуації потрапив до міської лікарні в Запоріжжі, там зробили операцію, потім була ще одна операція, але вже у Дніпрі. Зараз проходжу реабілітацію в цьому закладі. Спочатку було враження, що це як дитячий садочок, тебе навчають елементарним речам. Зараз можу сказати, що реабілітологи тут творять справжні дива. Коли я сюди потрапив, правою рукою не міг зробити взагалі нічого, зараз нею користуюсь майже повноцінно», — поділився Миколай.

Заняття з реабілітологом чоловік відвідує тричі на день. Після одужання планує повернутися на фронт, тож, окрім стандартних вправ на моторику, доводиться заново вчитись перезаряджати зброю.

«Миколай дуже працьовитий, він старається і зараз має великий прогрес. Коли він сюди потрапив, рука була в дуже важкому стані, в неї був інший колір. Зараз Миколай може навіть кермувати автівкою і вже це робить. Левова частка успіху лікування полягає у вмотивованості пацієнта. Миколай щодня просить його виписати, рветься на фронт, але роботи ще дуже багато. Зараз ми розвиваємо моторику, зменшуємо набряк на рубці. Також, враховуючи специфіку пацієнта і його запит, на заняттях він тренується перезаряджати автоматний магазин», — розповіла ерготерапевтка Регіна.

Ерготерапію проходять не лише військові, а й цивільні. Її потребують люди, які отримали серйозні травми або перенесли важке захворювання, як-то інсульт. Кінцева мета такого лікування – відновлення та повернення до повноцінного життя.

«Ми живемо в умовах воєнного стану і ми маємо справу з військовими, які прагнуть відновлення, аби якнайшвидше повернутися на фронт до побратимів. При призначенні програми лікування ми спираємось на цей запит. Якщо ми працюємо з цивільними, то для розвитку моторики використовуємо дуже різні предмети, наприклад олівець або степлер. З військовими це може бути магазин зброї, вони вчаться його заряджати. Курс ерготерапії триває від 14 до 21 днів», — зазначила ерготерапевтка Ганна.

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