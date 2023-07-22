У Дніпрі поруч з місцем ДТП, де загинула пенсіонерка, знаходять моторошні речі

На проспекті Богдана Хмельницького після смертельної ДТП знаходять моторошні речі

Учора, 21 липня, на проспекті Богдана Хмельницького сталася моторошна ДТП. Мотоцикліст на швидкості збив пенсіонерку, яка переходила дорогу на червоне світло. За словами свідків жінка майже дійшла до трамвайних колій, але в останню мить її зніс водій двоколісного.

Від отриманих травм жінка померла на місці, а мотоцикліста з травмами забрали до лікарні.

Поруч з місцем ДТП дніпряни знаходять моторошні речі.

18+ Страшна знахідка після моторошного ДТП на пр. Богдана Хмельницького, – публікують фото в телеграм-каналі ХДніпро.

На тротуарі неподалік від місця ДТП дніпряни знайшли частину зубного протеза, який ймовірно належав загиблій.

Ми ж хочемо нагадати про дотримання правил дорожнього руху. Іноді краще почекати зеленого сигналу світлофора та спізнитися на зустріч, але залишитися живим.

Приносимо щирі співчуття рідним загиблої!

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