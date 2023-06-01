У Дніпрі попри війну в будинках продовжують оновлювати ліфти

У Дніпрі продовжують дбати про справність та оновлення ліфтів у будинках містян.

Нині відремонтували вже половину з запланованої на цей рік кількості підйомників. Робота триває постійно — у різних районах міста. На цьому наголошує мер Дніпра Борис Філатов, тож комунальні служби мають відповідні вказівки.

«Дніпро і надалі працює в напрямку ремонту ліфтів по всьому місту. Зараз це поодинокі випадки — коли вони не працюють. Якщо є якісь нарікання стосовно роботи підйомників, будь ласка, звертайтеся до профільних організацій, обслуговчих компаній. Наша кінцева мета — аби в Дніпрі не було жодного будинку, де б не працювали ліфти», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов, нагадавши, що декілька років тому лише у Шевченківському районі не працювали до половини ліфтів, утім місто давно системно вирішило проблему поламаних підйомників.

Так в одному з під’їздів багатоповерхівки у Придніпровську ліфт відремонтували повністю. Старий підйомник відпрацював з моменту зведення будинку — більше ніж тридцять років тому. Про його зношеність мешканці повідомили до ліфтової служби.

Тепер тут поставили нову кабіну та стулки дверей. Також замінили двигун, лебідку та троси, пристрої безпеки, привід дверей. У машинному приміщенні підключили сучасну станцію керування ліфтом, диспетчерський пристрій для двостороннього звʼязку з цілодобовою диспетчерською службою. Вона дозволяє майстрам ефективніше працювати з обладнанням та проводити техобслуговування.

Молода матуся Аліна та її син Михайло мешкають на 9 поверсі. Із новим ліфтом виходити на прогулянки їм стало комфортніше.

«Поміняли, дуже хороший ліфт. Усе нове, усе добре працює. Нам подобається. Добре, коли не ламатиметься. Дуже тихо працює. Світлий ліфт. Виклик є (диспетчера, — ред.)», — розповіла жінка.

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