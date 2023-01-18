У Дніпрі попрощалися з батьками Анастасії Швець, яких вбила російська ракета

Сьогодні, 18 січня, у Дніпрі попрощалися із Максимом та Наталією Швець – батьками 23-річної Анастасії Швець – дівчини, яку зняли з руїн будинку через кілька годин після удару.
Про це повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, 14 січня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото, де Анастасія сидить на уламках будинку та чекає спасіння, побачив увесь світ.
У квартирі на момент трагедії дівчина була з батьками. На жаль, 16 січня їх дістали з-під уламків мертвими.
Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих! Світла пам’ять!
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі продовжують діяти аварійні відключення світла.
У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою по будинку у…
Долю зруйнованого будинку на Перемозі вирішать після висновку фахівців.
У вівторок, 17 січня, о 17:53 на лінію «101» повідомили…