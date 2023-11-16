У Дніпрі помер видатний співробітник ДНУ: більше 25 років працював у виші

15 листопада у Дніпрі помер видатний співробітник ДНУ Сергій Дмитрович Коваленко. Він був завідувачем навчальної лабораторії кафедри фізичного виховання та спорту факультету медичних технологій діагностики та реабілітації.
Про це повідомили на сторінці вишу у ФБ.
Сергій Дмитрович працював в університеті із 30 квітня 1996 року. Він був професіоналом своєї справи та надійним товаришем.
Світла пам’ять нашому колезі – професіоналу своєї справи, надійному товаришу, доброзичливій та високопорядній людині, – йдеться у повідомленні вишу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія Дмитровича.
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