У Дніпрі поблизу Fozzy утворилося озеро та плавають качечки (ВІДЕО)

У Дніпрі поблизу гіпермаркета Fozzy, що на Маршала Малиновського, утворилося справжнє озеро. Відео-докази публікують містяни в телеграм-каналах.
Як зазначають дніпряни, у новоутвореному озері вже почали плавати качки. Скоріше за все, штучна водойма утворилася через підтоплення, які пов’язані з весняним водопіллям, від якого прибережні території страждають вже тиждень.
Нагадаємо, на Перемозі затопило косу і на велодоріжках почали плавати качечки. А ось в Кам’янському риба плаває прямо в траві. Крім цього, ми перевіряли, що зараз з озером в парку Глоби.
Відео: джерело – Telegram-канал “Труха”.
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