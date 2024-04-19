У Дніпрі під завалами п’ятиповерхівки ще шукають людей

Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучення ракети в будинок на площі Вокзальній.
Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі тіло жінки. Ще одну людину шукають, повідомляє ДСНС.
Загалом, за попередньою інформацією, в області через обстріли 19 квітня загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини. Тільки у Дніпрі троє загиблих.
Ще 34 людини постраждали, у тому числі 1 дитина.
Рятувальники показали, як разом з кінологами шукають людей.
Нагадаємо, раніше Борис Філатов повідомив, що ймовірно, по будинку вдарили ракетою Х-22, а під завалами можуть бути люди.
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