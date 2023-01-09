У Дніпрі під час пожежі загинула 92-річна бабуся, про це розповіли в міськраді.
Відомо, що в Новокодацькому районі Дніпра виникла пожежа в кімнаті будинку. Загорілося домашнє майно на площі 3 м кв. На жаль, в будинку загинула бабуся.
Також сталася пожежа у Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Там виникло займання на 1-му поверсі будинку в сміттєзбірнику. Площа загоряння була 1 м кв. Горіло сміття. Причини інциденту встановлюються.
Загалом, за минулу добу надзвичайники здійснили 5 виїздів. З них 5 викликів для ліквідації пожеж, проте 2 з них не підтвердилися, а 1 пожежа була ліквідована без участі надзвичайників.
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