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У Дніпрі під час пожежі у власній квартирі загинула жінка

Сьогодні 18:39
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У Дніпрі під час пожежі загинула людина.

Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі у власній квартирі загинула жінка

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у квартирі, розташованій на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, зайнялося домашнє майно на площі 10 кв. м.

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Всередині охопленої полум’ям оселі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки, 1962 року народження.

Водночас використовуючи автодрабину, надзвичайники врятували двох мешканців квартири, розташованої поверхом вище: жінку, 1999 року народження, та хлопчика, 2016 року народження, адже через сильне задимлення сходової клітини вони не змогли самостійно вийти на свіже повітря.

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