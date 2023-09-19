У Дніпрі під час пожежі у гаражі чоловік отримав опіки рук та обличчя

Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Учора, 18 вересня, у Дніпрі на вулиці Арабатській сталася пожежа на території гаражного кооперативу.

Там всередині гаражного боксу горіли побутові речі на площі 5 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 22:09.

Рятувальники оперативно прибули за вказаною адресою та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 22:37 та ліквідували о 22:50.

На жаль, постраждав 60-річний чоловік. Він отримав опіки рук та обличчя, проте від госпіталізації відмовився.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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