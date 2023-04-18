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У Дніпрі п’яту годину гасять пожежу на сміттєзвалищі

Сьогодні 17:04
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У Дніпрі п'яту годину горить сміттєзвалище.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яту годину гасять пожежу на сміттєзвалищі

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

У вівторок, 18 квітня, у Діївці загорілося сміттєзвалище. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу їм надійшло о 11:39. Приїхавши на виклик, надзвичайники з’ясували, що горить сміття на площі 0,02 га.

О 15:14 займання вдалося локалізувати, але ліквідація пожежі триває. Постраждалих немає. Вогонь гасять вже майже п’ять годин.

Рятувальники опублікували фото з місця події. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про стовп чорного диму, який помітили мешканці Діївки. 

Новости Днепра про У Дніпрі п'яту годину гасять пожежу на сміттєзвалищі

Новости Днепра про У Дніпрі п'яту годину гасять пожежу на сміттєзвалищі

 

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яту годину гасять пожежу на сміттєзвалищіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі п'яту годину гасять пожежу на сміттєзвалищіРусский

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