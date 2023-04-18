У Дніпрі п’яту годину гасять пожежу на сміттєзвалищі

У Дніпрі п'яту годину горить сміттєзвалище.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У вівторок, 18 квітня, у Діївці загорілося сміттєзвалище. За даними рятувальників, повідомлення про пожежу їм надійшло о 11:39. Приїхавши на виклик, надзвичайники з’ясували, що горить сміття на площі 0,02 га.

О 15:14 займання вдалося локалізувати, але ліквідація пожежі триває. Постраждалих немає. Вогонь гасять вже майже п’ять годин.

Рятувальники опублікували фото з місця події. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про стовп чорного диму, який помітили мешканці Діївки.