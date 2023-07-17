У Дніпрі п’яний водій за одну ніч вчинив два ДТП

У Дніпрі водій за декілька годин вчинив декілька ДТП.

Про це повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

У ніч на 17 липня патрульні затримали чоловіка, який вчинив два ДТП. Зробити це вдалося завдяки небайдужим містянам, які помітили порушника, попрямували за ним та передали інформацію поліціянтам.

Спочатку водій автомобіля Peugeot наїхав на припарковану на вулиці Робочій Tesla і поїхав геть. Потім зіткнувся з автомобілем Hyundai й теж покинув місце події.

Небайдужі очевидці поїхали вслід за порушником і передали інформацію патрульним про те, куди він їде. Інспектори зупинили водія.

Поспілкувавшись з водієм, патрульні запідозрили, що той п’яний, тому запропонували перевірку на Драгері. Прилад показав, що в крові кермувальника було 2,37 проміле алкоголю.

На водія склали одразу 5 протоколів: 2 за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 2 за залишення місця ДТП та ще за керування у стані сп’яніння. За кермо горе-кермувальника вже не пустили.

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