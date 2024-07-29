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У Дніпрі п’яний водій ВАЗа наїхав на Ford та втік з місця ДТП

Сьогодні 20:08
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У Дніпрі водій втік з місця ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій ВАЗа наїхав на Ford та втік з місця ДТП

Як повідомили в патрульній поліції, нетверезий водій автомобіля ВАЗ 2109 порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з автомобілем Ford на Фестивальному провулку. Після зіткнення водій ВАЗу, не надавши допомоги потерпілому і не викликавши правоохоронців, втік з місця події.

Втім, завдяки оперативній роботі патрульної поліції Дніпропетровської області, порушника було затримано через лічені години після аварії.

Під час спілкування з поліцейськими у водія ВАЗу було виявлено явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проведений огляд за допомогою Драгера підтвердив підозри – рівень алкоголю в крові водія становив 2,22 проміле.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій ВАЗа наїхав на Ford та втік з місця ДТПУкраїнська

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