У Дніпрі п’яний водій потрапив в ДТП та намагався втекти

Про це повідомили в патрульній поліції.
Увечері 21 лютого, близько 22 години, сталася ДТП на вулиці Дзеркальній. Нетверезий кермувальник Chevrolet Camaro влетів в електроопору.
Прибувши на місце, патрульні побачили неадекватного водія, який намагався втекти з місця події. Він не реагував на попередження інспекторів та чинив їм опір, тому поліцейські затримали чоловіка, застосувавши фізичну силу.
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