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У Дніпрі п’яний водій потрапив в ДТП та намагався втекти

Сьогодні 16:22
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У Дніпрі затримали нетверезого водія.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій потрапив в ДТП та намагався втекти

Про це повідомили в патрульній поліції.

Увечері 21 лютого, близько 22 години, сталася ДТП на вулиці Дзеркальній. Нетверезий кермувальник Chevrolet Camaro влетів в електроопору.

Прибувши на місце, патрульні побачили неадекватного водія, який намагався втекти з місця події. Він не реагував на попередження інспекторів та чинив їм опір, тому поліцейські затримали чоловіка, застосувавши фізичну силу. 

Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували пройти перевірку. Кермувальник погодився. Прилад Драгер підтвердив, що водій був нетверезим. У його крові було 1,39 проміле алкоголю.
 
На порушника склали адміністративні протоколи за кермування в нетверезому вигляді та без прав. Авто забрали на штрафмайданчик.
 

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій потрапив в ДТП та намагався втекти

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій потрапив в ДТП та намагався втекти

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій потрапив в ДТП та намагався втектиУкраїнська

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