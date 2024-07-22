У Дніпрі п’яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТП

Увечері 20 липня в Соборному районі сталася аварія. Як повідомили в патрульній поліції, водій Lexus протаранив дві автівки, які були припарковані на узбіччі. Після цього чоловік намагався піти з місця, але очевидці події оперативно викликали поліцію й порушника затримали.
Чоловік мав ознаки сп’яніння, тому йому запропонували пройти мед огляд у встановленому законом порядку, але той відмовився.
На жителя Дніпра склали відразу три протоколи:
Тепер на водія чекає суд.
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