У Дніпрі п’яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТП

Водій намагався піти з місця ДТП, але його зупинили перехожі.

Увечері 20 липня в Соборному районі сталася аварія. Як повідомили в патрульній поліції, водій Lexus протаранив дві автівки, які були припарковані на узбіччі. Після цього чоловік намагався піти з місця, але очевидці події оперативно викликали поліцію й порушника затримали.

Чоловік мав ознаки сп’яніння, тому йому запропонували пройти мед огляд у встановленому законом порядку, але той відмовився.

На жителя Дніпра склали відразу три протоколи:

за ч. 1 ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння)

за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП

за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила документи) КУпАП.

Тепер на водія чекає суд.

Читайте також:

Українська

Автор: