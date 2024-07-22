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  • У Дніпрі п’яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТП

У Дніпрі п’яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТП

Сьогодні 15:29
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Водій намагався піти з місця ДТП, але його зупинили перехожі.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТП

Увечері 20 липня в Соборному районі сталася аварія. Як повідомили в патрульній поліції, водій Lexus протаранив дві автівки, які були припарковані на узбіччі. Після цього чоловік намагався піти з місця, але очевидці події оперативно викликали поліцію й порушника затримали. 

Чоловік мав ознаки сп’яніння, тому йому запропонували пройти мед огляд у встановленому законом порядку, але той відмовився.

На жителя Дніпра склали відразу три протоколи:

  • за ч. 1 ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння)
  • за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП
  • за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила документи) КУпАП.

Тепер на водія чекає суд. 

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТПУкраїнська

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