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  • У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях

У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях

Сьогодні 12:06
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У Дніпрі відбудуться масштабні змагання.

Новости Днепра про У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях

У місті 18 серпня пройдуть одночасно змагання з акватлону, плавання та бігу. Спортсмени, віком від 13 років, можуть взяти участь як в одному виді спорту, так і у всіх.

Про це повідомили організатори змагань на сайті бігового клубу “StartDnipro”.

Дистанції:

  • Акватлон:
    від 18 років — 1 000 метрів плавання та 5 кілометрів бігу;
    від 13 до 18 років — 500 метрів плавання та 2,5 кілометри бігу.
  • Плавання
    з 18 років — 3000 метрів;
    від 13 до 17 років — 500 метрів.
  • Біг:
    від 16 років — 5 кілометрів;
    від 13-16 років — 2,5 кілометри.

Новости Днепра про У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях

“Плавання: коло дистанції прокладено в акваторії прибережної зони річки Дніпро у межах міста, старт та фініш на території водно-спортивного комбінату Дніпровської міської ради. Біг: пішохідна частина Набережної Перемоги міста Дніпро”, – повідомляють організатори.

Щоб отримати стартовий номер для участі у змаганнях потрібно мати документ, який засвідчує особу і роздрукований та заповнений лист-відмову від відповідальності, який автоматично був надісланий на електронну пошту спортсмена при реєстрації.

Видача номерів відбудеться на арені змагань в день старту, 18 серпня. З 7:00 до 7:45 для учасників змагань з акватлону і плавання та з 8:30 до 9:15 для учасників змагань з бігу.

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Новости Днепра про У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганняхУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганняхРусский

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