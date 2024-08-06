У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях

У місті 18 серпня пройдуть одночасно змагання з акватлону, плавання та бігу. Спортсмени, віком від 13 років, можуть взяти участь як в одному виді спорту, так і у всіх.
Про це повідомили організатори змагань на сайті бігового клубу “StartDnipro”.
Дистанції:
“Плавання: коло дистанції прокладено в акваторії прибережної зони річки Дніпро у межах міста, старт та фініш на території водно-спортивного комбінату Дніпровської міської ради. Біг: пішохідна частина Набережної Перемоги міста Дніпро”, – повідомляють організатори.
Щоб отримати стартовий номер для участі у змаганнях потрібно мати документ, який засвідчує особу і роздрукований та заповнений лист-відмову від відповідальності, який автоматично був надісланий на електронну пошту спортсмена при реєстрації.
Видача номерів відбудеться на арені змагань в день старту, 18 серпня. З 7:00 до 7:45 для учасників змагань з акватлону і плавання та з 8:30 до 9:15 для учасників змагань з бігу.
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