У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: подробиці

Важлива інформація!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають: 10 грудня вночі та вранці у Дніпрі та місцями в області очікується туман.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Видимість в тумані – 200-400 метрів. Рівень небезпеки перший – жовтий.

Тому, будь ласка, будьте обережні та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького та Космічній трапилися аварії.

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