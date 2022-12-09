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У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: подробиці

Сьогодні 15:32
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: подробиці

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають: 10 грудня вночі та вранці у Дніпрі та місцями в області очікується туман.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Видимість в тумані – 200-400 метрів. Рівень небезпеки перший – жовтий.

Тому, будь ласка, будьте обережні та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Яворницького та Космічній трапилися аварії.

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Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі оголосили жовтий рівень небезпеки: подробиціРусский

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