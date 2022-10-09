У Дніпрі обрали новий логотип міста

У Дніпрі закінчився конкурс, який не має жлдного впливу на якість життя, але викликав великий резонанс.
На голосуванні було три варіанта. Усі вони містили ріки, хвилі і ракети, однак деякі розгледіли в них губну помаду або доску для прання. У соцмережах навіть сформувався флешмоб – “Я за ракету”.
Зрештою, саме ракета Євгенія Олійника набрала більше голосів, ніж інші.Елизавета Бельмас
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