У Дніпрі обрали новий логотип міста

У Дніпрі закінчилося голосування за новий логотип міста.

У Дніпрі закінчився конкурс, який не має жлдного впливу на якість життя, але викликав великий резонанс.

На голосуванні було три варіанта. Усі вони містили ріки, хвилі і ракети, однак деякі розгледіли в них губну помаду або доску для прання. У соцмережах навіть сформувався флешмоб – “Я за ракету”.

Зрештою, саме ракета Євгенія Олійника набрала більше голосів, ніж інші.

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