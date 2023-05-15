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У Дніпрі низка популярних трамваїв на два дні змінить графік руху

Сьогодні 10:49
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Декілька трамваїв поїдуть в ДЕПО раніше.

Новости Днепра про У Дніпрі низка популярних трамваїв на два дні змінить графік руху

Як повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”, низка трамваїв закінчать роботу раніше. Причина таких змін – ремонтні роботи на коліях по проспекту Лесі Українки на відрізку шляху від проспекту Поля до бульвару Батальйону Дніпро. 

Так, 15 та 16 травня трамваї №5, №12 та №16 поїдуть з кінцевих зупинок: 

Маршрут №5:

  • від ж/м Західний – 19:28;
  • від Університету науки і технологій – 20:28.

Маршрут №12:

  • від Старомостової площі – 19:09;
  • від заводу Металовиробів – 20:11. 

Маршрут №16:

  • від вулиці Ігоря Сікорського – 19:47;
  • від вулиці Бориса Кротова – 20:15.

У КП просять вибачення за тимчасові незручності та радять обирати інший маршрут і планувати свої поїздки заздалегідь. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про маршрутчика, який вивозив людей з окупованих територій та першим заїхав до Херсону. 

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Новости Днепра про У Дніпрі низка популярних трамваїв на два дні змінить графік рухуУкраїнська

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