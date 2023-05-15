У Дніпрі низка популярних трамваїв на два дні змінить графік руху

Як повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”, низка трамваїв закінчать роботу раніше. Причина таких змін – ремонтні роботи на коліях по проспекту Лесі Українки на відрізку шляху від проспекту Поля до бульвару Батальйону Дніпро.
Так, 15 та 16 травня трамваї №5, №12 та №16 поїдуть з кінцевих зупинок:
Маршрут №5:
Маршрут №12:
Маршрут №16:
У КП просять вибачення за тимчасові незручності та радять обирати інший маршрут і планувати свої поїздки заздалегідь.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про маршрутчика, який вивозив людей з окупованих територій та першим заїхав до Херсону.
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