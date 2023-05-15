У Дніпрі низка популярних трамваїв на два дні змінить графік руху

Декілька трамваїв поїдуть в ДЕПО раніше.

Як повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”, низка трамваїв закінчать роботу раніше. Причина таких змін – ремонтні роботи на коліях по проспекту Лесі Українки на відрізку шляху від проспекту Поля до бульвару Батальйону Дніпро.

Так, 15 та 16 травня трамваї №5, №12 та №16 поїдуть з кінцевих зупинок:

Маршрут №5:

від ж/м Західний – 19:28;

від Університету науки і технологій – 20:28.

Маршрут №12:

від Старомостової площі – 19:09;

від заводу Металовиробів – 20:11.

Маршрут №16:

від вулиці Ігоря Сікорського – 19:47;

від вулиці Бориса Кротова – 20:15.

У КП просять вибачення за тимчасові незручності та радять обирати інший маршрут і планувати свої поїздки заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про маршрутчика, який вивозив людей з окупованих територій та першим заїхав до Херсону.

Читайте також:

Українська

Автор: