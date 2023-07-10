У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульних

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра.

Як розповіли патрульні, близько 21:00 на Набережній Перемоги зіткнулися Nissan та мікроавтобус Volkswagen. Як встановили поліціянти, кермувальник Nissan порушив правила дорожнього руху та влетів у Volkswagen.

Після зіткнення обидва автомобілі вилетіли на тротуар. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, але транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Як виявилося, водій мікроавтобуса був нетверезим. Драгер показав, що в крові водія 2,49 проміле алкоголю. Це на 12 разів більше допустимого показника.