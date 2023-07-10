Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульних

У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульних

Сьогодні 15:14
просмотров

У неділю, 9 липня, на Набережній Перемоги сталася серйозна ДТП.
Новости Днепра про У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульних

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра. 

Як розповіли патрульні, близько 21:00 на Набережній Перемоги зіткнулися Nissan та мікроавтобус Volkswagen. Як встановили поліціянти, кермувальник Nissan порушив правила дорожнього руху та влетів у Volkswagen.

Після зіткнення обидва автомобілі вилетіли на тротуар. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, але транспортні засоби отримали механічні пошкодження. 

Як виявилося, водій мікроавтобуса був нетверезим. Драгер показав, що в крові водія 2,49 проміле алкоголю. Це на 12 разів більше допустимого показника. 

На кермувальника мікроавтобуса склали протокол за кермування у стані сп’яніння та порушення правил дорожнього руху. 

Новости Днепра про У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульних

Новости Днепра про У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульних

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульнихУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі нетверезий водій Nissan скоїв ДТП на Набережній Перемоги: подробиці від патрульнихРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані
Новини Дніпра
Сьогодні 17:57
У Кривому Розі 11-річний хлопчик катався на велосипеді і потрапив у реанімацію: дитина у важкому стані

У неділю, 9 липня, у Кривому Розі на вулиці Маршака…

На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомога
Новини Дніпра
Сьогодні 14:51
На Дніпропетровщині майже місяць шукають безвісти зниклу 41-річну жінку: потрібна допомога

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі на три дні оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 13:50
У Дніпрі на три дні оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: подробиці

Будьте обережні!

Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3
Новини Дніпра
Сьогодні 11:22
Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3

У Дніпрі та області об 11:05 оголосили тривогу.

Наверх