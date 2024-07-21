У Дніпрі нетвереза жінка на “ВАЗ” 2101 протаранила три припарковані машини

Я Дніпрі на Фрунзенському сталася серйозна ДТП.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля “ВАЗ” у нетверезому стані врізалась у 3 припарковані авто.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

За словами очевидців, водійці “допомагали” ще троє або четверо нетверезих чоловіків. Після аварії один з чоловіків втік з місця події, — йдеться у дописі.

На відео з місця події за кермом сидить саме жінка.

Усю відповідальність за аварію водійка намагається перекласти саме на зниклого з місця чоловіка.

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