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  • У Дніпрі нетвереза жінка на “ВАЗ” 2101 протаранила три припарковані машини

У Дніпрі нетвереза жінка на “ВАЗ” 2101 протаранила три припарковані машини

Сьогодні 14:59
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Я Дніпрі на Фрунзенському сталася серйозна ДТП.

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За попередньою інформацією, водійка автомобіля “ВАЗ” у нетверезому стані врізалась у 3 припарковані авто.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

За словами очевидців, водійці “допомагали” ще троє або четверо нетверезих чоловіків. Після аварії один з чоловіків втік з місця події, — йдеться у дописі.

На відео з місця події за кермом сидить саме жінка.

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Усю відповідальність за аварію водійка намагається перекласти саме на зниклого з місця чоловіка.

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