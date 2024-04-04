У Дніпрі неподалік яхт-клубу Січ не розминулися 120 маршрутка та автівка

У Дніпрі біля яхт-клубу Січ не розминулися 120 маршрутка та легковик.

У четвер, 4 квітня, на Перемозі трапилася ДТП, повідомляє Dnepr.info.

Неподалік яхт-клубу Січ не розминулися маршрутка №120 та легковик. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місце ДТП викликали патрульну поліцію. Інспектори документують аварію та розбираються в обставинах події.

Рух не ускладнено, але частину дороги перекрили.

Нагадаємо, у Дніпрі на тиждень зовсім перекриють рух вулицею Богдана Хмельницького.

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