У Дніпрі неподалік ТРЦ “Приозерний” ДТП: рух ускладнено

Будьте уважні!

Сьогодні, 21 жовтня, у Дніпрі на перехресті вулиць Степана Бандери та Старокозацької, неподалік ТРЦ “Приозерний”, сталася аварія: там зіткнулися ВАЗ та Toyota.

Про це повідомляє Dnepr.info.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Але рух транспорту у цьому місці ускладнено.

Враховуйте цю інформацію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі дерево впало на легкові автомобілі.

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