У частині Дніпра немає води через аварію на водоводі

Як повідомили у КП “Дніпроводоканал”, сталося пошкодження водоводу по вул. Київська, буд. 2, тому припинено водопостачання:
📌 вул. Київська, буд. 2-124;
📌 вул. Водійська;
📌 пров. Водійський;
📌 вул. Машиністів;
📌 вул. Якова Острянина;
📌 вул. Криниці;
📌 вул. Азовська;
📌 вул. Конструктивна;
📌 вул. Піхотинців;
📌 вул. Ташкентська;
📌 вул. Теніста;
📌 вул. Мужності;
📌 вул. Металургійна;
📌 вул. Карпатська;
📌 вул. Олександра Красносельского;
📌 вул. Уляни Громовой;
📌 вул. Горнізонна;
📌 вул. Станіслава Оріховського;
📌 вул. Андрія Штогаренка;
📌 вул. Кропивницького.
Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на завтра.
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