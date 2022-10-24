У Дніпрі на Зоопарковій горів будинок: постраждала родина

У понеділок, 24 жовтня, о 03:48 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Зоопарковій горить одноповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині житлової кімнати будинку. Полум’я миттєво охопило житлові приміщення оселі та поширилось на дах.

Займання локалізували о 05:00 та ліквідували о 05:15. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі, побутову техніку на площі 34 кв. м., пошкодив дерев’яне перекриття даху житлового будинку на площі 14 кв. м. Загальна площа пожежі склала 48 кв. м.

На жаль, постраждали 4 людини, серед них 2-річна дитина. Постраждалих госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

До гасіння пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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