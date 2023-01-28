У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися ВАЗ та Lexus: одного з водіїв госпіталізовано (ВІДЕО)

У мережі розповсюдили відео з місця аварії.
За словами очевидців, ДТП трапилася близько 14:00. Водій ВАЗ отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні.
Правоохоронці з’ясовують деталі та обставини аварії.
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