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У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися ВАЗ та Lexus: одного з водіїв госпіталізовано (ВІДЕО)

Сьогодні 19:25
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У суботу, 28 січня, у Дніпрі на перехресті вул. Панікази та Запорізького шосе трапилася ДТП. Зіштовхнулися автомобілі ВАЗ та Lexus.

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися ВАЗ та Lexus: одного з водіїв госпіталізовано (ВІДЕО)

У мережі розповсюдили відео з місця аварії. 

За словами очевидців, ДТП трапилася близько 14:00. Водій ВАЗ отримав серйозні травми та був госпіталізований до лікарні. 

Правоохоронці з’ясовують деталі та обставини аварії. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися ВАЗ та Lexus: одного з водіїв госпіталізовано (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися ВАЗ та Lexus: одного з водіїв госпіталізовано (ВІДЕО)Русский

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