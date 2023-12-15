У Дніпрі на Запорізькому шосе через фуру та ДТП зібрався величезний затор

Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра
Ускладнення дорожнього по Запорізькому шосе в бік вулиці Космічна, перед перехрестям з вулицею Шинна у зв’язку з ДТП, зазначається в повідомленні Ситуаційного центру.
Судячи з фото, яке відзняла камера відеонагляду, затор зібрався за фурою, яка зупинилася неподалік пішохідного переходу. За вантажівкою зібралися десятки машин.
Деталі ДТП з’ясує патрульна поліція.
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі маршрутка №136 врізалася в рекламний щит. Водій через ожеледицю не впорався з кермуванням. Постраждала одна із пасажирок громадського транспорту. Жінка у лікарні під наглядом лікарів.
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