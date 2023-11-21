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У Дніпрі на залізничній станції знайшли тіло чоловіка: що відомо

Сьогодні 17:10
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У Дніпрі посеред міста знайшли труп.

Новости Днепра про У Дніпрі на залізничній станції знайшли тіло чоловіка: що відомо

21 листопада тіло невідомого чоловіка знайшли перехожі. Труп лежав на залізничній станції Проспектна, що неподалік пам’ятника Вічної Слави. На вигляд померлому 40-50 років, він був одягнений у чорну куртку та джинси. 

Справою зайнялися правоохоронці, а у ЗМІ опублікували фото, щоб прискорити процес пошуку рідних загиблого. Як повідомили редакції Dnepr.info у поліції, особу невідомого вже встановили. 

На тілі чоловіка не знайшли тілесних пошкоджень. Труп направили судмедекспертам, які встановлять причини смерті. Відомо, що померлий – місцевий житель. Йому 48 років.

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#новини Дніпра #труп
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