У Дніпрі на залізничній станції знайшли тіло чоловіка: що відомо

У Дніпрі посеред міста знайшли труп.

21 листопада тіло невідомого чоловіка знайшли перехожі. Труп лежав на залізничній станції Проспектна, що неподалік пам’ятника Вічної Слави. На вигляд померлому 40-50 років, він був одягнений у чорну куртку та джинси.

Справою зайнялися правоохоронці, а у ЗМІ опублікували фото, щоб прискорити процес пошуку рідних загиблого. Як повідомили редакції Dnepr.info у поліції, особу невідомого вже встановили.

На тілі чоловіка не знайшли тілесних пошкоджень. Труп направили судмедекспертам, які встановлять причини смерті. Відомо, що померлий – місцевий житель. Йому 48 років.

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