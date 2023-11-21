В Днепре на железнодорожной станции обнаружили тело мужчины: что известно

21 ноября тело неизвестного мужчины обнаружили прохожие. Труп лежал на железнодорожной станции Проспектная, что недалеко от памятника Вечной Славы. С виду умершему 40-50 лет, он был одет в черную куртку и джинсы.
Делом занялись стражи порядка, а в СМИ опубликовали фото, чтобы ускорить процесс поиска родных погибшего. Как сообщили редакции Dnepr.info в полиции, личность неизвестного уже установили.
На теле мужчины не нашли телесных повреждений. Труп направили судмедэкспертам, которые установят причины смерти. Известно, что умерший – местный житель. Ему 48 лет.
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