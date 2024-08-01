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У Дніпрі на залізничній станції оселилися десятки лелек (ВІДЕО)

Сьогодні 16:13
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У Дніпрі помітили велику зграю лелек.

Новости Днепра про У Дніпрі на залізничній станції оселилися десятки лелек (ВІДЕО)

У Діївці десятки лелек оселилися на залізничній станції. Місцева жителька стверджує, що зграя цих птахів живе прямо на залізниці. Жінка припускає, що пернаті залишились без гнізд через війну.

Дніпрянка вважає, що через таку їх чисельність лелеки не доїдають, тому що на місцевих водоймах вже не залишилось жаб. Водночас місцеві кажуть, що поруч багато плавнів, тож птахи зможуть знайти собі їжу. 

Зауважимо, скоро розпочнеться міграція лелек у вирій, тому цілком можливо, що птахи почали збиратися зграями, аби відлітати на зимівлю. Перші пернаті покинуть Україну вже в середині серпня.

Втім, точно визначити початок міграції лелек не завжди легко. Після вильоту пташенят виводки збираються у зграї, можуть утворюватися чималі передвідлітні скупчення. Вони деякий час тримаються в багатих їжею місцях.

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Новости Днепра про У Дніпрі на залізничній станції оселилися десятки лелек (ВІДЕО)Українська

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