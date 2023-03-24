Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

Сьогодні 15:25
просмотров

Сьогодні, 24 березня, мешканці Новокодацького району могли бачити густий дим.

Новости Днепра про У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, на вулиці Ямпільській горів дах житлового будинку. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:44.

Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання.

Новости Днепра про У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

Новости Днепра про У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

Пожежу локалізували о 09:20 та ліквідували о 09:53. Вогонь встиг знищити дерев’яні конструкції даху на загальній площі 84 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

Новости Днепра про У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік постраждав внаслідок пожежі в екосистемі

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталосяУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі заарештували поліцейських з Луганщини, які вимагали хабарі від наркозалежних
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:42
    У Дніпрі заарештували поліцейських з Луганщини, які вимагали хабарі від наркозалежних

    У Дніпрі затримали поліцейських із Рубіжного, які вимагали хабарі в…

    Серп і молот притаїлися на даху: у Дніпрі будинок на Поля чекає на декомунізацію (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:48
    Серп і молот притаїлися на даху: у Дніпрі будинок на Поля чекає на декомунізацію (ФОТО)

    У Дніпрі помітили радянські символи на даху багатоповерхівки.

    Розклад всіх маршруток Дніпра 2023: нові маршрути та графік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:31
    Розклад всіх маршруток Дніпра 2023: нові маршрути та графік

    Пересування громадським транспортом – справа не завжди приємна, адже можна…

    У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:12
    У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину

    Будьте обережні!

    Наверх