У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, на вулиці Ямпільській горів дах житлового будинку. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:44.
Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання.
Пожежу локалізували о 09:20 та ліквідували о 09:53. Вогонь встиг знищити дерев’яні конструкції даху на загальній площі 84 кв. м.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік постраждав внаслідок пожежі в екосистемі.
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