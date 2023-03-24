У Дніпрі на Ямпільській було видно густий дим: у ДСНС розповіли, що сталося

Сьогодні, 24 березня, мешканці Новокодацького району могли бачити густий дим.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, на вулиці Ямпільській горів дах житлового будинку. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:44.

Прибувши на місце, рятувальники приступили до гасіння займання.

Пожежу локалізували о 09:20 та ліквідували о 09:53. Вогонь встиг знищити дерев’яні конструкції даху на загальній площі 84 кв. м.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік постраждав внаслідок пожежі в екосистемі.

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