У Дніпрі на вулиці Новоорловській вогнеборці врятували чоловіка

У Дніпрі вчора, 5 липня, на вулиці Новоорловській сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі триповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Новоорловській Новокодацького району міста Дніпро. По прибуттю вогнеборців встановлено, що на кухні квартири, розташованої на першому поверсі, горить майно на площі 2 кв. м, — йдеться у дописі рятувальників.

Під час ліквідації займання рятувальники вивели 62-річного чоловіка на свіже повітря.

Від подальшої шпиталізації постраждалий відмовився.

Пожежу загасили о 18:49. Загиблих та травмованих немає.

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