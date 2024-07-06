У Дніпрі на вулиці Новоорловській вогнеборці врятували чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі триповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Новоорловській Новокодацького району міста Дніпро. По прибуттю вогнеборців встановлено, що на кухні квартири, розташованої на першому поверсі, горить майно на площі 2 кв. м, — йдеться у дописі рятувальників.
Під час ліквідації займання рятувальники вивели 62-річного чоловіка на свіже повітря.
Від подальшої шпиталізації постраждалий відмовився.
Пожежу загасили о 18:49. Загиблих та травмованих немає.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у Дніпрі частково скасовані графіки відключень електроенергії.
У Дніпрі на Січеславській набережній перехожі знайшли мотоцикл-потопельник.
Сили ППО вночі знищили 4 шахеди над Дніпропетровщиною.
Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 15-річну Дарʼю Піскозубову.