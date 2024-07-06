Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на вулиці Новоорловській вогнеборці врятували чоловіка

Сьогодні 12:28
просмотров

У Дніпрі вчора, 5 липня, на вулиці Новоорловській сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Новоорловській вогнеборці врятували чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі триповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Новоорловській Новокодацького району міста Дніпро. По прибуттю вогнеборців встановлено, що на кухні квартири, розташованої на першому поверсі, горить майно на площі 2 кв. м, — йдеться у дописі рятувальників.

Під час ліквідації займання рятувальники вивели 62-річного чоловіка на свіже повітря. 

Від подальшої шпиталізації постраждалий відмовився. 

Пожежу загасили о 18:49. Загиблих та травмованих немає.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Новоорловській вогнеборці врятували чоловікаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Новоорловській вогнеборці врятували чоловікаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі частково скасували відключення світла 6 липня, – Укренерго
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:01
    У Дніпрі частково скасували відключення світла 6 липня, – Укренерго

    Сьогодні у Дніпрі частково скасовані графіки відключень електроенергії.

    У Дніпрі на Січеславській набережній до берега прибило мотоцикл
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:06
    У Дніпрі на Січеславській набережній до берега прибило мотоцикл

    У Дніпрі на Січеславській набережній перехожі знайшли мотоцикл-потопельник.

    Над Дніпропетровщиною оборонці неба вночі знищили 4 “Шахеди”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:08
    Над Дніпропетровщиною оборонці неба вночі знищили 4 “Шахеди”

    Сили ППО вночі знищили 4 шахеди над Дніпропетровщиною.

    У Дніпропетровській області поліція розшукує 15-річну Дарʼю Піскозубову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:53
    У Дніпропетровській області поліція розшукує 15-річну Дарʼю Піскозубову

    Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 15-річну Дарʼю Піскозубову.

    Наверх