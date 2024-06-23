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У Дніпрі на вулиці Лікарняній загасили пожежу у житловому будинку

Сьогодні 17:08
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Сьогодні у Дніпрі сталася пожежа у житловому будинку.

 

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Лікарняній загасили пожежу у житловому будинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На вулиці Лікарняній Новокодацького району міста Дніпро сьогодні вдень спалахнула будівля.

Сьогодні до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання будинку, розташованого на вулиці Лікарняній Новокодацького району міста Дніпро. По прибуттю рятувальників встановлено, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 56 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

На щастя, загиблих та травмованих немає. Вогонь вдалось приборкати о 13:26. 

На місці працювали 9 рятувальників.

Сьогодні ми писали про пожежу у Самарському районі міста.

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