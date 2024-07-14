У Дніпрі на вулиці Ізмаїлівській сталася пожежа: травмовано чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання житлового будинку на вулиці Ізмаїльській Чечелівського району міста Дніпро. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що загорання сталося в кімнаті на першому поверху двоповерхового будинку, — йдеться у дописі рятувальників.
Загалом вогонь охопив майно на площі 15 кв. м.
З місця пожежі до лікарні ушпиталили власника будинку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Вогонь локалізували о 6:34.
Сьогодні ми писали про те, що на Антоновича перехожий напав на військового.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район.
У Дніпрі на вулиці Антоновича перехожий напав на військового.
Чудового дня, друзі!
На Дніпропетровщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві товариша.