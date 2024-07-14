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У Дніпрі на вулиці Ізмаїлівській сталася пожежа: травмовано чоловіка

Сьогодні 09:16
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Сьогодні рано вранці у Дніпрі сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Ізмаїлівській сталася пожежа: травмовано чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання житлового будинку на вулиці Ізмаїльській Чечелівського району міста Дніпро. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що загорання сталося в кімнаті на першому поверху двоповерхового будинку, — йдеться у дописі рятувальників.

Загалом вогонь охопив майно на площі 15 кв. м.

З місця пожежі до лікарні ушпиталили власника будинку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Вогонь локалізували о 6:34. 

Сьогодні ми писали про те, що на Антоновича перехожий напав на військового.

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Ізмаїлівській сталася пожежа: травмовано чоловікаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Ізмаїлівській сталася пожежа: травмовано чоловікаРусский

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