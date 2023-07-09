У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)

Там легковий автомобіль на швидкості в’їхав у дерево, після чого воно впало на капот транспортного засобу та понівечило його.
Про це dnepr.info стало відомо з місця подій.
ДТП сталася приблизно о 15:00. На місце прибули правоохоронці, які з’ясовують усі обставини інциденту.
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