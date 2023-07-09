Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)

Сьогодні 16:36
просмотров

У неділю, 9 липня, на вулиці Електричній у Дніпрі сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)

Там легковий автомобіль на швидкості в’їхав у дерево, після чого воно впало на капот транспортного засобу та понівечило його. 

Про це dnepr.info стало відомо з місця подій. 

ДТП сталася приблизно о 15:00. На місце прибули правоохоронці, які з’ясовують усі обставини інциденту. 

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Електричній автівка врізалася в дерево (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На водоймах Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків: їхні тіла дістали рятувальники
Новини Дніпра
Сьогодні 17:20
На водоймах Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків: їхні тіла дістали рятувальники

У суботу, 8 липня, трапилися два смертельних випадки на водоймах…

У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу
Новини Дніпра
Сьогодні 16:55
У Дніпрі 10 липня зміниться розклад роботи деяких трамваїв та тролейбусу

У понеділок, 10 липня, у Дніпрі дещо зміниться розклад роботи…

У Дніпрі біля автовокзалу автобус збив двох пішоходів: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
У Дніпрі біля автовокзалу автобус збив двох пішоходів: що відомо

У неділю, 9 липня, біля автовокзалу в Дніпрі сталася ДТП.…

Інженери з Дніпра розробили перший український тепловізор для ЗСУ
Новини Дніпра
Сьогодні 13:08
Інженери з Дніпра розробили перший український тепловізор для ЗСУ

Компанія NVECTech із Дніпра розробила для воїнів ЗСУ перший український…

Наверх