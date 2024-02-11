У Дніпрі на вулиці Брилів Шлях вщент вигорів Daewoo Lanos

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Біля гаражів загорівся автомобіль Daewoo Lanos. Інцидент стався о 12:27.
Вогонь поширився на 5 метрів, сліди пожежі залишилися на гаражах поряд.
Рятувальникам вдалося загасити пожежу за пів години. На щастя, загиблих та травмованих немає. Схоже на те, що автівки відновленню не підлягає.
Вчора ми повідомляли про те, що на вулиці Спартака загорівся електролічильник.
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