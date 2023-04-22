У Дніпрі на вулиці Березинській сталася ДТП, через що утворився великий затор (ФОТО)

Кадри з місця аварії розповсюдив Ситуаційний центр Дніпра.
Наразі невідомо подробиць інциденту, проте водіїв міста попереджають про великий затор по вулиці Березинській. Враховуйте це, плануючи свій маршрут.
Усі деталі та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
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