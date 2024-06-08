У Дніпрі на Великій Діївській перекинувся ВАЗ

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Днепр“.
Водії об’їжджають затор по сусіднім вулицям, але це не дуже допомогає від ускладнень у русі.
Черга розтягнулася на декілька сот метрів, спокійно їхати можуть лише володарі двоколісного транспорту.
Як виявилося, затор спричинив автомобіль ВАЗ, який перекинувся на горище посеред вулиці.
Офіційних коментарів с приводу аварії поки що не було.
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