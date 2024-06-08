У Дніпрі на Великій Діївській перекинувся ВАЗ

У Дніпрі великий затор на Великий Діївській.

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Днепр“.

Водії об’їжджають затор по сусіднім вулицям, але це не дуже допомогає від ускладнень у русі.

Черга розтягнулася на декілька сот метрів, спокійно їхати можуть лише володарі двоколісного транспорту.

Як виявилося, затор спричинив автомобіль ВАЗ, який перекинувся на горище посеред вулиці.

Офіційних коментарів с приводу аварії поки що не було.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі розшукують свідків страшної ДТП на Перемозі, в якій серйозні травми отримала 24-річна дівчина.

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