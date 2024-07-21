Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Центральному мосту утворився великий затор внаслідок ДТП

Сьогодні 16:02
просмотров

Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП на Новому мості.

Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту утворився великий затор внаслідок ДТП

Про це повідомляє офіційний канал Ситуаційного Центру міста Дніпра.

Ускладнення дорожнього руху на Центральному мосту в напрямку правого берега у зв’язку з ДТП. Будьте обережні за кермом! Плануйте свій час, — йдеться у дописі.

На місці працює Патрульна поліція.

За попередньою інформацією, у водійки за кермом Dacia сталася проблема з авто і вона стояла на аварійні в середній смузі. У неї в’їхав автобус №136.

Постраждалих та загиблих внаслідок ДТП немає. Усім автомобілістам міста рекомендують обрати об’їзний маршрут.

Сьогодні ми писали про нетверезу водійку “ВАЗ” 2101, яка протаранила 3 припарковані автівки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту утворився великий затор внаслідок ДТПУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту утворився великий затор внаслідок ДТПРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині 13-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:34
    На Дніпропетровщині 13-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

    У місті Павлоград Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

    Нікопольщина пережила протягом дня 5 артобстрілів та 6 атак дронами: постраждала жінка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:42
    Нікопольщина пережила протягом дня 5 артобстрілів та 6 атак дронами: постраждала жінка

    Сьогодні Нікопольщина знову опинилась під ворожим артобстрілом.

    Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:03
    Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

    Учора росіяни обстріляли школу Марганецької громади зі ствольної артилерії.

    У Дніпрі нетвереза жінка на “ВАЗ” 2101 протаранила три припарковані машини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    У Дніпрі нетвереза жінка на “ВАЗ” 2101 протаранила три припарковані машини

    Я Дніпрі на Фрунзенському сталася серйозна ДТП.

    Наверх