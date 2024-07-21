У Дніпрі на Центральному мосту утворився великий затор внаслідок ДТП

Про це повідомляє офіційний канал Ситуаційного Центру міста Дніпра.
Ускладнення дорожнього руху на Центральному мосту в напрямку правого берега у зв’язку з ДТП. Будьте обережні за кермом! Плануйте свій час, — йдеться у дописі.
На місці працює Патрульна поліція.
За попередньою інформацією, у водійки за кермом Dacia сталася проблема з авто і вона стояла на аварійні в середній смузі. У неї в’їхав автобус №136.
Постраждалих та загиблих внаслідок ДТП немає. Усім автомобілістам міста рекомендують обрати об’їзний маршрут.
Сьогодні ми писали про нетверезу водійку “ВАЗ” 2101, яка протаранила 3 припарковані автівки.
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